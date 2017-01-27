Прошла презентация «Квартира с мебелью и техникой»

Сегодня появилась возможность приобрети новую квартиру с качественной отделкой, меблировкой и техникой по цене от 2,01 млн рублей. Такую возможность предоставляет компания «Петербургская Недвижимость».

Недавно на специальной презентации в офисе на Московском пр. 212 компания представила покупателям уникальное предложение – возможность приобретения квартиры с мебелью по цене от 2, 01 млн. руб.

Новый продукт «Квартира с мебелью и техникой» компании «Петербургская Недвижимость» и Setl Сity реализуют совместно с «Первой мебельной фабрикой». Предложение действительно только для квартир в жилых комплексах Setl City. Теперь клиенту не нужно тратить время на выбор техники, надежной мебельной фабрики, долго ждать. Все работы будут выполнены качественно и в кратчайшие сроки!

Вся мебель изготавливается по индивидуальным замерам всего за 21 день. На выбор два варианта цветового решения – «Ваниль» и «Шоколад». Все работы по сборке и установке мебели выполняются бесплатно. На мебель действует увеличенная гарантия 3 года.

В конце мероприятия слушатели смогли задать интересующие их вопросы. Большинство из них касалось конкретных проектов в разных районах города, на которые распространяется предложение «Квартира с отделкой мебелью и техникой», сроков их сдачи, возможных схем оплаты: ипотеки и рассрочки.

Отметим, что все желающие могут ознакомиться с вариантами меблировки в шоу-руме ЖК «Солнечный город», предварительно записавшись на просмотр у менеджеров компании. Посещение шоу-рума в ЖК «Солнечный город» проводится строго по предварительной записи. Записаться на просмотр можно у менеджеров компании «Петербургская Недвижимоcть».

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