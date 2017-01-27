Как сократить затраты на коммерческий транспорт?

В этом определенно поможет соблюдение правил экономичного вождения. Но реально ли заставить всех водителей следовать правилам. И главное – каким образом их контролировать и мотивировать?

На помощь приходят инструменты спутникового мониторинга транспорта от российских разработчиков.

Ни для кого не секрет, что большая часть водителей пренебрегает элементарными правилами экономичного вождения. Конечно, в случае с личным транспортом это можно оставить на совести рядовых автовладельцев. Но для руководителей коммерческих автопарков вопрос экономичного и бережного отношения водителей к транспорту является принципиальным. Ведь отсутствие должной культуры вождения и просто дисциплины приводит к повышенным расходам на корпоративные машины и нередко к авариям с их участием.

В числе наиболее распространенных проявлений неэкономичного вождения: неоптимальное соблюдение крейсерской скорости, удары по подвеске, простои на холостом ходу, частые ускорения и торможения, движение на повышенных оборотах двигателя. Попробуем разобраться с некоторыми из них.

Например, движение со скоростью на 10% больше, нежели оптимальная, влечет за собой увеличение расхода топлива на 10-15%. И чем выше превышение, тем больше топлива будет потрачено на том же маршруте. А вот преодоление на высокой скорости различных препятствий – лежачих полицейских или железнодорожных переездов – может привести к повреждению силовых элементов. Так же при сильном ударе есть риск повредить покрышку или деформировать диск колеса. Кроме того, чем чаще происходит нагрузка на ходовую часть и чем выше при этом скорость, тем быстрее случится износ амортизаторов, пружин и прочих деталей.

Продолжая разговор о расходе топлива – на него сильно влияет то, насколько водитель часто разгоняется и тормозит. Не менее важен правильный выбор передачи в той или иной ситуации. Многочисленные эксперименты и подсчеты доказывают, что чрезмерно резвый водитель опередит аккуратного в лучшем случае на несколько минут. К тому же агрессивная езда утомляет водителя и может стать причиной ДТП.

Очевидно, что этого более чем достаточно для завышенных затрат на топливо и ремонт, для преждевременной порчи транспорта и возникновения аварийных ситуаций. Но до недавнего времени не было инструментов, которые позволяли бы контролировать все параметры экономичного вождения и корректировать стиль вождения сотрудников. Такая возможность появилась вместе с развитием технологий спутникового мониторинга транспорта. А первопроходцем стала российская группа компаний «СКАУТ», которая работает на рынке транспортной телематики уже более 11 лет.

Принцип созданного ГК «СКАУТ» решения «Экономичное вождение» заключается в том, что на транспорт устанавливаются приборы, способные фиксировать случаи неаккуратного или агрессивного поведения за рулем. Информацию об этом можно видеть в компьютерной программе, где представлены данные о месте, времени и типе допущенного сотрудником нарушения. Здесь же каждому водителю автоматически выставляется средневзвешенная рейтинговая оценка в зависимости от соблюдения разных параметров экономичного вождения.

А вот оценить и сравнить всех сотрудников позволяет сводный рейтинг. В нем, зависимости от оценки, водители распределяются по зонам риска. Низкий балл говорит о том, что водитель не соблюдает принципы экономичного вождения. Высокий балл, в свою очередь, свидетельствует о бережном стиле управления транспортом. Обладая такими данными, руководитель понимает, кто должен исправиться и на кого другим стоит равняться.

Таким образом, с помощью объективного рейтинга можно подстегивать отстающих водителей, то есть применять систему мотивации. Ведь цель решения не наказать, а помочь выработать в сотрудниках экономичный стиль вождения. В этом им дополнительно помогает зуммер, встроенный в устройства мониторинга. В режиме реального времени он сигнализирует о каждом неприемлемом действии и помогает сразу корректировать собственное поведение в дороге.

Применение спутниковых технологий вместе с рейтинговой системой позволяет достаточно быстро сокращать расходы на автопарк. Всего за несколько месяцев соблюдения правил экономичного вождения удается на 20–30 процентов снижать затраты на топливо, расходные материалы и ТО. При этом владелец автопарка получает существенное снижение риска возникновения аварийных ситуаций. Это известно на примере другой разработки ГК «СКАУТ» со схожей рейтинговой системой оценки. Благодаря решению «Безопасное вождение», которое создано для контроля водителей с учетом параметров безаварийной езды, количество ДТП в корпоративных автопарках удается снижать в 3-4 раза.