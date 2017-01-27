Более ста килограммов сыра и масла завернули на границе России с Финляндией

На пункте пропуска "Торфяновка" сотрудники Россельхознадзора нашли у двоих россиян оптовые объемы молочных продуктов и вернули их в Финляндию.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти 27 января, инспекторы на пограничном пункте пропуска "Торфяновка" выявили двоих предприимчивых россиян, которые пытались ввезти в страну больше положенного по закону. В общей сложности у них обнаружили более 117 кг сыра и сливочного масла.

По действующим нормативам, физическим лицам разрешен ввоз до 5 килограммов на человека. "По итогам досмотра ввоз груза был запрещён. Продукция изъята и возвращена на сопредельную территорию – в Финляндию", – говорится в сообщении надзорного ведомства.