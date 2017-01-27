ВЦИОМ: Brexit и выборы в США интересовали россиян больше Украины

Более двух третей россиян в 2016 году следили за новостями о выходе Великобритании из ЕС и выборами президента США.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 27 января, опросившего россиян о том, какие события в мировой политике их больше всего интересовали в 2016 году, более двух третей граждан РФ(71%) знают о референдуме в Великобритании по выходу из Европейского союза. При этом 40% респондентов полагают, что это начало распада ЕС. По мнению 42%, это пойдет на пользу Королевству.

Две трети опрошенных (69%) следили за выборами президента США, подавляющее большинство из них на месте избирателей поддержало бы Дональда Трампа (45%), за Хиллари Клинтон лишь 4 процента россиян. Остальные предпочли бы иных кандидатов, чем участники президентской гонки.

На втором месте по заинтересованности – военные действия в Сирии. Ими интересовались 67% опрошенных, из которых большая часть (73%) считает действия российских военных в Алеппо правильными. То же количество (67%) в конце лета проявляли интерес к событиям на Украине, треть россиян считает происходящее там анархией, беззаконием и бандитизмом.