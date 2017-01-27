Поезд ночью сбил трех строителей на западе Москвы
Электричка сбила ночью 27 января на западе Москвы трех перебегавших пути рабочих, двое из них скончались, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Татьяна Морозова.
"Сегодня около 0:30 в районе платформы "Рабочий поселок" Белорусского направления Московской железной дороги группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом", – сказала она "Интерфаксу".
По словам собеседницы агентства, поезд задел всех троих, причинив им тяжелые травмы. Мужчины были доставлены в больницу, однако двое из них от полученных травм скончались.
Начата доследственная проверка для установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Источник: "Интерфакс"