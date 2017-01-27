Пентагон увидел угрозу в создании Россией оружия против спутников

Глава Стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен увидел угрозу в создании Россией оружия, которое она может использовать против космических спутников.

Россия разрабатывает оружие, в том числе лазерное, которое «может угрожать» американским спутникам. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал ВВС Джон Хайтен во время выступления в Стэнфордском университете. Его слова цитирует пресс-служба Пентагона.

Россия, по его словам, разрабатывает антиспутниковые системы с 1980 года. Применение подобного оружия, как отметил Хайтен, может создать большое количество обломков на орбите, затрудняющих работу космических аппаратов в космосе.

«Мы должны сдерживать агрессию в космическом пространстве», — заявил Хайтен, подчеркнув, что «главными противниками» для США являются Китай и Россия.