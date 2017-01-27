Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа

Умерла жительница Ульяновской области, которая была госпитализирована с малярией после поездки в индийский штат Гоа. Об этом сообщил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Павел Дегтярь, передает «Интерфакс».

По его словам, врачи смогли вылечить ее от малярии, но она вызвала осложнения. Женщина умерла в реанимации от полиорганной недостаточности, когда нарушены две или более систем организма.

Дегтярь отметил, что на данный момент в области были проведены все противоэпидемические мероприятия. Угрозы эпидемии малярии в Ульяновской области нет, сказал он.

Министр здравоохранения Ульяновской области посоветовал россиянам перед поездкой за рубеж изучить эпидемиологическую обстановку в стране, куда они собираются поехать. Дегтярь отметил, что в случае необходимости нужно взять с собой лекарства для профилактики заболеваний и сделать прививку.