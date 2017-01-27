Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage

Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен.

В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства «Елки Вилладж». Здесь подрядчиком выступила компания ООО МРЭО. В этих корпусах на январь запланировано проведение и пусконаладочных работ, то есть проверка, настройка и дальнейшие испытания электрооборудования для определения мощности и параметров, которые изначально были заданы проектом.

ЖК YolkkiVillage

Внутренние работы по монтажу электроснабжения в 1-м и 4-м корпусах начались чуть позже, поэтому здесь процент выполнения работ незначительно уступает уровню готовности корпусов, описанных выше. Впрочем, завершающий этап устройства внутреннего электроснабжения в этих зданиях также назначен на конец января. Подрядчиком работ выступает ООО СМУ 31.

Для проведения монтажа наружных работ по электроснабжению и электроосвещению объявлен тендер. В ближайшее время сразу после окончательного утверждения подрядчика специалисты приступят к работам.