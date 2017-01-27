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27.01.2017 10:33

Луческу назвал игроков «Зенита», отправившихся на сборы в Испанию

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу объявил фамилии игроков, которые поехали на тренировочные сборы в Испанию. Нападающего Александра Кержакова в этом списке не оказалось.

Как сообщает 27 января пресс-служба сине-бело-голубых, на сборы в Аликанте отправились тридцать игроков.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито,Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Дани, Даниил Лессовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

На сборах «Зенит» пробудет до 6 февраля и проведет пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».

 

 


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