Еще
10:57 27.01.2017
Пришлите свою новость!
10:45
Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа
10:39
«Квадрат»: На рынок надвигаются новые «хрущевки»
10:33
Луческу назвал игроков «Зенита», отправившихся на сборы в Испанию
10:27
Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх
10:21
Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
10:15
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
10:09
ДТП из-за ледяного дождя под Пушкином и на Киевском попали на камеры
10:03
На Балтийском заводе рабочего подозревают в воровстве деталей на 4,5 млн
09:57
Европу пугают изменением климата
09:49
Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»
09:41
Московский центр адаптации бездомных назовут в честь Доктора Лизы
09:33
Песков подтвердил планируемый на субботу телефонный разговор Трампа с Путиным
09:25
В Тихвине молодая пара задохнулась в "Жигулях"
09:17
На Бестужевской у молодого водителя отняли почти миллион
09:09
На сгоревшем скалодроме Rock Town нашли тело второго погибшего
09:01
Житель дома на Казанской «заминировал» отель по соседству
08:53
Дворцовый мост на две недели засияет красным
08:45
На Ленсовета престарелый петербуржец выпал с 12 этажа
08:43
«Чернышевскую» открыли после проверки на взрывчатку
08:37
В Петербурге мигранта ищут за изнасилование собственной сестры
08:29
СМИ: Экс-депутат Госдумы РФ дал показания против Януковича Генпрокуратуре Украины
08:21
В Лондоне захватили особняк российского миллиардера
08:18
«Чернышевскую» закрыли из-за подозрительной коробки
08:13
CNN: Разговор Трампа с Путиным может состояться 28 января
08:05
Метро «Лесная» закрывается на 11 месяцев
02:28
На Марсовом поле прогремит Победный салют
02:06
В «Полторы комнаты» Бродского пустят посетителей
01:51
В Исаакиевском дадут бесплатный концерт к годовщине освобождения от блокады
01:29
Джей-Джей Йохансон исполнит свои хиты петербуржцам
01:11
«Ленрезерв» откроет двери к годовщине освобождения Ленинграда
01:09
В аэропорту Петербурга проверяли бесхозную сумку
00:55
Премьер Великобритании: ООН нуждается в реформировании
00:43
В Гарварде водород сделали твёрдым
00:27
Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы
00:13
Десантный корабль "Цезарь Куников" идёт к Сирии
26/01
Ветераны АТО заблокировали участок железной дороги под Луганском
26/01
Предложенный Россией проект конституции Сирии предполагает неделимость страны
26/01
Трамп - Мексике: Мы пойдем другим путем
26/01
Электроснабжение в Московском районе Петербурга восстановлено
26/01
Цены на нефть резко растут
26/01
Нацбанк Украины ждёт роста международных резервов на треть
26/01
Берлускони вновь обвиняют в подкупе свидетелей
26/01
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
26/01
Вице-губернатору Ленобласти Москвину не нравится черная наличность застройщиков
26/01
Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах
26/01
В Московском районе в жилых домах отключили свет
26/01
Прорыв трубы на Софийской ликвидировали
26/01
В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала четвероклассницу из автобуса
26/01
Forbes назвал российских «королей недвижимости»
26/01
Министр обороны Украины уволил генерала, который уснул на заседании
26/01
Горсуд признал законным выделение участка для реновации Ульянки
26/01
«Группа ЛСР» построит второй жилой комплекс на Петровском острове
26/01
Более 100 автомобилей столкнулись на Пулковском шоссе
26/01
При пожаре на скалодроме у «Аквилона» погибла женщина
26/01
Карета скорой с умирающим младенцем попала в массовое ДТП на Киевском шоссе
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 января
26/01
В Кремле назвали частным мнением слова Клименко о контроле над интернетом
26/01
Двух выдворенных из России граждан Йемена высадили из самолета в Пулково
26/01
Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Обамы
26/01
На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин
26/01
Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя
26/01
СМИ: Украина готовит план реинтеграции Крыма
26/01
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях на Украине
26/01
Операторы начали блокировать доступ к VPN-сервису Hidе.mе
26/01
Очевидцы: На Киевском шоссе столкнулись 50 машин
26/01
Хельсинки назван самым небезопасным городом Финляндии
26/01
На Васильевском острове - плотный туман
26/01
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
26/01
В столкновении с маршруткой на Московском шоссе один погибший и шестеро пострадавших
26/01
СМИ узнали о новом аресте в ФСБ по делу о госизмене
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
27.01.2017 10:27

Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх

Авиационные власти Германии сняли последние ограничения на полеты в  Шарм- эш-Шейх, связанные с требованием о соблюдении минимальной высоты полетов над Южным Синаем.

После авиакатастрофы российского самолета над Синайской пустыней в октябре 2015  года немецким авиакомпаниям было рекомендовано пролетать этот район, не снижаясь ниже высоты в 26000 футов (7925 метров). Теперь это ограничение отменено, что, как сообщает МИД Египта, позволит организовать больше рейсов на курорты Красного моря из Германии, так как перевозчики смогут выполнять прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх без дополнительного страхования.

По данным египетской стороны, в 2016 году из Германии в туристические районы Египта прибыло 125 прямых рейсов, большая часть которых пришлась на курорты Красного моря.

Германия, как и ряд других европейских государств, запретила полеты в Шарм-эш-Шейх в ноябре 2015 года, однако уже в мае 2016 года этот запрет был снят, а в ноябре 2016 года в аэропорт Шарм-эш-Шейха прибыл первый немецкий чартерный рейс. Немецкие туристы лидируют по количеству иностранных прибытий в Египет: в 2016 году в Стране пирамид их побывало более 655 тысяч человек.

Что касается России, то по последней информации от официальных лиц Минтранса,  ведомство отправило в правительство РФ доклад по итогам последней российской инспекции в Каирский аэропорт. В ближайшее время аналогичный отчет будет отправлен и по итогам проверки аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как заявил глава Минтранса Максим Соколов, который оценивает «перспективы последовательного восстановления авиационного сообщения с Египтом как достаточно реалистичные», в начале февраля в Москве ждут с визитом министра гражданской авиации Египта. «Это тоже будет определенным шагом вперед в процессе восстановления авиационного сообщения», отметил чиновник, который, впрочем, не исключил еще одного визита российских экспертов по авиационной безопасности в Каир с новой инспекцией.

По информации «Интерфакса», который ссылается на свои источники, первый рейс из Москвы в Каир может состояться в первой половине февраля. «Если не будет выявлено новых замечаний к мерам безопасности в аэропорту Каира, то первый рейс может отправиться уже до середины февраля», – сказал собеседник агентства.

Источник: "Вестник АТОР"

Справка:

31 октября 2015 года при выполнении рейса № 9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург у города Эль-Ариш на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 компании «Когалымавиа». Причиной катастрофы, в которой погибли 217 пассажиров (в том числе 25 детей) и 7 членов экипажа, стало разрушение в воздухе от взрыва бомбы. Следствие по делу о теракте продлено до апреля 2017 года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07

Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов

Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
Tele2
19.01.2017 10:57

Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях

Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх
Петербург и приграничная Финляндия создают совместный турпродукт для китайцев
Продажи среди россиян в Лаппеенранте выросли на треть
Полтавченко попросил президента о безвизовом въезде для туристов, прибывающих в Пулково
Пассажиропоток через «Брусничное» за год вырос на треть
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
Российские туристы не аннулируют путевки в Италию после землетрясения
В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца
Российские инспекторы завершили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха
Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю
Будущее финских дорог: заплатят все
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Опоздавшие к морю
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Новости компаний
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
02.12.2016 16:39
Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом
В преддверии новогодних каникул Tele2 запускает новую услугу «Интернет не отдыхает». Опция дает возможность абонентам оператора скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.
Автор фото: Гриднева Ольга
16.11.2016 18:00
РЖД приглашает на паровозную прогулку с новогодним настроением
25 декабря и 7 января у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие на ретропоезде с Витебского вокзала по маршруту Царскосельской железной дороги.
Фотобанк Lori
10.11.2016 18:00
Незабываемые новогодние путешествия в сказку для взрослых и детей
Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.