Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх

Авиационные власти Германии сняли последние ограничения на полеты в Шарм- эш-Шейх, связанные с требованием о соблюдении минимальной высоты полетов над Южным Синаем.

После авиакатастрофы российского самолета над Синайской пустыней в октябре 2015 года немецким авиакомпаниям было рекомендовано пролетать этот район, не снижаясь ниже высоты в 26000 футов (7925 метров). Теперь это ограничение отменено, что, как сообщает МИД Египта, позволит организовать больше рейсов на курорты Красного моря из Германии, так как перевозчики смогут выполнять прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх без дополнительного страхования.

По данным египетской стороны, в 2016 году из Германии в туристические районы Египта прибыло 125 прямых рейсов, большая часть которых пришлась на курорты Красного моря.

Германия, как и ряд других европейских государств, запретила полеты в Шарм-эш-Шейх в ноябре 2015 года, однако уже в мае 2016 года этот запрет был снят, а в ноябре 2016 года в аэропорт Шарм-эш-Шейха прибыл первый немецкий чартерный рейс. Немецкие туристы лидируют по количеству иностранных прибытий в Египет: в 2016 году в Стране пирамид их побывало более 655 тысяч человек.

Что касается России, то по последней информации от официальных лиц Минтранса, ведомство отправило в правительство РФ доклад по итогам последней российской инспекции в Каирский аэропорт. В ближайшее время аналогичный отчет будет отправлен и по итогам проверки аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как заявил глава Минтранса Максим Соколов, который оценивает «перспективы последовательного восстановления авиационного сообщения с Египтом как достаточно реалистичные», в начале февраля в Москве ждут с визитом министра гражданской авиации Египта. «Это тоже будет определенным шагом вперед в процессе восстановления авиационного сообщения», отметил чиновник, который, впрочем, не исключил еще одного визита российских экспертов по авиационной безопасности в Каир с новой инспекцией.

По информации «Интерфакса», который ссылается на свои источники, первый рейс из Москвы в Каир может состояться в первой половине февраля. «Если не будет выявлено новых замечаний к мерам безопасности в аэропорту Каира, то первый рейс может отправиться уже до середины февраля», – сказал собеседник агентства.