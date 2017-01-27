В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника

Пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника в Купчино в ночь на 27 января. Мужчину выкинули из машины и уехали в сторону Кольцевой автодороги.

Как стало известно «Фонтанке», полиция Петербурга разыскивает неизвестных преступников, которые выкинули водителя из автомобиля «Мерседес» и уехали. Он, кстати, машиной не владеет, а ездит по доверенности. Со слов самого потерпевшего, около двух часов ночи на площади Александра Невского он подобрал трех приезжих мужчин и сначала возил их по центру города в качестве прогулки, а потом отдыхающие сказали, что им надо на проспект Славы.

Во дворе во время высадки все трое пассажиров показали свое истинное лицо: силой пересадили водителя на заднее сиденье и поехали самостоятельно, а на пересечении Дунайского и Витебского проспектов и вовсе выкинули потерпевшего из машины и скрылись, предположительно, в сторону КАД.

Объявлен план «Перехват».