На Балтийском заводе рабочего подозревают в воровстве деталей на 4,5 млн

Полиция Петербурга расследует мошенничество на Балтийском заводе. По версии сыщиков, судовой трубопроводчик обманул доверие кладовщика и украл детали ценой более четырех миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января оперативники уголовного розыска задержали 28-летнего судового трубопроводчика Балтийского завода по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, более года (с октября 2015 по ноябрь 2016 года) мужчина обманывал кладовщика одного из цехов завода: злоумышленник показал документы для получения 67 дорогостоящих клапанов на общую сумму в 4 453 000 рублей. Детали «ушли» в неизвестном направлении.

Ведется следствие. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.