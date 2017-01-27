Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»

Петербуржец, спасаясь от мнимого преследования, выпал из окна на Октябрьской набережной. Полученные травмы оказались тяжелыми, и врачам его спасти не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января около 16:30 из окна квартиры на 4 этаже дома по Октябрьской набережной выпал 37-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии шока с множественными переломами и травмой мозга, вечером того же дня пострадавший умер в больнице.

Полицейские выяснили, что умерший злоупотреблял алкоголем, на фоне чего у мужчины развилась мания преследования.