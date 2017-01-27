Еще
10:58 27.01.2017
Пришлите свою новость!
10:45
Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа
10:39
«Квадрат»: На рынок надвигаются новые «хрущевки»
10:33
Луческу назвал игроков «Зенита», отправившихся на сборы в Испанию
10:27
Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх
10:21
Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
10:15
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
10:09
ДТП из-за ледяного дождя под Пушкином и на Киевском попали на камеры
10:03
На Балтийском заводе рабочего подозревают в воровстве деталей на 4,5 млн
09:57
Европу пугают изменением климата
09:49
Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»
09:41
Московский центр адаптации бездомных назовут в честь Доктора Лизы
09:33
Песков подтвердил планируемый на субботу телефонный разговор Трампа с Путиным
09:25
В Тихвине молодая пара задохнулась в "Жигулях"
09:17
На Бестужевской у молодого водителя отняли почти миллион
09:09
На сгоревшем скалодроме Rock Town нашли тело второго погибшего
09:01
Житель дома на Казанской «заминировал» отель по соседству
08:53
Дворцовый мост на две недели засияет красным
08:45
На Ленсовета престарелый петербуржец выпал с 12 этажа
08:43
«Чернышевскую» открыли после проверки на взрывчатку
08:37
В Петербурге мигранта ищут за изнасилование собственной сестры
08:29
СМИ: Экс-депутат Госдумы РФ дал показания против Януковича Генпрокуратуре Украины
08:21
В Лондоне захватили особняк российского миллиардера
08:18
«Чернышевскую» закрыли из-за подозрительной коробки
08:13
CNN: Разговор Трампа с Путиным может состояться 28 января
08:05
Метро «Лесная» закрывается на 11 месяцев
02:28
На Марсовом поле прогремит Победный салют
02:06
В «Полторы комнаты» Бродского пустят посетителей
01:51
В Исаакиевском дадут бесплатный концерт к годовщине освобождения от блокады
01:29
Джей-Джей Йохансон исполнит свои хиты петербуржцам
01:11
«Ленрезерв» откроет двери к годовщине освобождения Ленинграда
01:09
В аэропорту Петербурга проверяли бесхозную сумку
00:55
Премьер Великобритании: ООН нуждается в реформировании
00:43
В Гарварде водород сделали твёрдым
00:27
Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы
00:13
Десантный корабль "Цезарь Куников" идёт к Сирии
26/01
Ветераны АТО заблокировали участок железной дороги под Луганском
26/01
Предложенный Россией проект конституции Сирии предполагает неделимость страны
26/01
Трамп - Мексике: Мы пойдем другим путем
26/01
Электроснабжение в Московском районе Петербурга восстановлено
26/01
Цены на нефть резко растут
26/01
Нацбанк Украины ждёт роста международных резервов на треть
26/01
Берлускони вновь обвиняют в подкупе свидетелей
26/01
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
26/01
Вице-губернатору Ленобласти Москвину не нравится черная наличность застройщиков
26/01
Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах
26/01
В Московском районе в жилых домах отключили свет
26/01
Прорыв трубы на Софийской ликвидировали
26/01
В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала четвероклассницу из автобуса
26/01
Forbes назвал российских «королей недвижимости»
26/01
Министр обороны Украины уволил генерала, который уснул на заседании
26/01
Горсуд признал законным выделение участка для реновации Ульянки
26/01
«Группа ЛСР» построит второй жилой комплекс на Петровском острове
26/01
Более 100 автомобилей столкнулись на Пулковском шоссе
26/01
При пожаре на скалодроме у «Аквилона» погибла женщина
26/01
Карета скорой с умирающим младенцем попала в массовое ДТП на Киевском шоссе
26/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 января
26/01
В Кремле назвали частным мнением слова Клименко о контроле над интернетом
26/01
Двух выдворенных из России граждан Йемена высадили из самолета в Пулково
26/01
Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Обамы
26/01
На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин
26/01
Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя
26/01
СМИ: Украина готовит план реинтеграции Крыма
26/01
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях на Украине
26/01
Операторы начали блокировать доступ к VPN-сервису Hidе.mе
26/01
Очевидцы: На Киевском шоссе столкнулись 50 машин
26/01
Хельсинки назван самым небезопасным городом Финляндии
26/01
На Васильевском острове - плотный туман
26/01
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
26/01
В столкновении с маршруткой на Московском шоссе один погибший и шестеро пострадавших
26/01
СМИ узнали о новом аресте в ФСБ по делу о госизмене
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.01.2017 09:49

Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»

Петербуржец, спасаясь от мнимого преследования, выпал из окна на Октябрьской набережной. Полученные травмы оказались тяжелыми, и врачам его спасти не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января около 16:30 из окна квартиры на 4 этаже дома по Октябрьской набережной выпал 37-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии шока с множественными переломами и травмой мозга, вечером того же дня пострадавший умер в больнице.

Полицейские выяснили, что умерший злоупотреблял алкоголем, на фоне чего у мужчины развилась мания преследования.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Россиянка умерла от малярии после поездки на Гоа
Петербуржец отбился от вломившихся в дом грабителей при помощи ружья
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
На Балтийском заводе рабочего подозревают в воровстве деталей на 4,5 млн
Петербуржец разбился насмерть, спасаясь от «слежки»
На Бестужевской у молодого водителя отняли почти миллион
На сгоревшем скалодроме Rock Town нашли тело второго погибшего
Житель дома на Казанской «заминировал» отель по соседству
На Ленсовета престарелый петербуржец выпал с 12 этажа
«Чернышевскую» открыли после проверки на взрывчатку
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.