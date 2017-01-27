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27.01.2017 09:41

Московский центр адаптации бездомных назовут в честь Доктора Лизы

Московский социальный центр адаптации бездомных «Люблино» назовут в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, погибшей при крушении самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море. Об этом 27 января сообщил официальный портал мэра Москвы.

В заявлении отмечается, что Глинка многие годы тесно сотрудничала с центром социальной адаптации (ЦСА) «Люблино» для лиц без определенного места жительства и занятий, где бездомным помогают восстановить документы, если они были утрачены, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

«После гибели доктора Лизы в авиакатастрофе над Черным морем коллектив и руководство ЦСА «Люблино» обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию и потерпел крушение вблизи Сочи 25 декабря 2016 года. Помимо Глинки на борту находились 92 человека: это артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороны и журналисты. Все они погибли.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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