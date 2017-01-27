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27.01.2017 09:33

Песков подтвердил планируемый на субботу телефонный разговор Трампа с Путиным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что телефонный разговор может состояться в эту дату.

"Да", – сказал Песков 27 числа, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает побеседовать с российским президентом в ближайшее время.

Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации.

 

 

Источник: РИА Новости


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