На Бестужевской у молодого водителя отняли почти миллион

Петербуржец припарковался в неудачном месте в неудачное время и остался без крупной суммы денег.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января в 18:40 неизвестный преступник подошел к припаркованному на Бестужевской улице автомобилю «Фольксваген Пассат» и силой отнял у 23-летнего владельца машины пакет с 950 тысячами рублей, после чего скрылся на иномарке. Возможно, у грабителя был сообщник.

Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск.

Полиция изучает видеозаписи с места происшествия.