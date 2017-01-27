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27.01.2017 09:09
1 Комментариев

На сгоревшем скалодроме Rock Town нашли тело второго погибшего

Число жертв пожара на скалодроме в Выборгском районе Петербурга увеличилось до двух.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 26 января при разборе сгоревших конструкций скалодрома Rock Town на Литовской улице пожарные нашли тело еще одного погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ранее было известно об одной жертве.

Личности обоих погибших пока не установлены.

Напомним, пожар на территории комплекса зданий бизнес-центра «Литовская 10» начался около 16:00 26 января. По неизвестным пока причинам произошло возгорание в ангаре-пристройке к одному из корпусов. Полностью сгорел скалодром Rock Town, спортсменов эвакуировали прямо в амуниции, их вещи и документы остались в раздевалках. Пострадали четыре человека. В тушении пожара участвовали более 80 сотрудников МЧС.

 

 


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комментарии пользователей (1)
Udel
27 января 2017 г. 09:34
Грустно...
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