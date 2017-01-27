Житель дома на Казанской «заминировал» отель по соседству

Взрывчатку искали в отеле на Казанской улице в Петербурге. Гостиницу «заминировал» нетрезвый мужчина, которому теперь грозит судимость.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января, около 15.00, в полицию со своего мобильного позвонил 35-летний житель дома №41 по Казанской улице и заявил, что хозяин расположенной на первом этаже дома гостиницы якобы заложил взрывчатку, закрыл отель и уехал. Информацию проверили, решили обойтись без эвакуации жильцов и постояльцев.

Как это обычно и бывает в подобных случаях, никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств не нашли. Звонившего задержали, он оказался пьян. Теперь мужчине за хулиганскую выходку грозит до трех лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о теракте.