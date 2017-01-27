В Петербурге мигранта ищут за изнасилование собственной сестры

Уроженца Средней Азии подозревают в изнасиловании двоюродной сестры в Петербурге. Девушка попросила помощи у полицейских.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января в полицию с заявлением обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что в период времени с августа 2013 года до января 2015-го в квартире дома на улице Маршала Захарова ее двоюродный брат, гражданин Таджикистана, подвергал ее сексуальному насилию.

Теперь злоумышленника разыскивают. Материалы переданы в Следственный комитет.