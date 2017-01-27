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27.01.2017 08:29

СМИ: Экс-депутат Госдумы РФ дал показания против Януковича Генпрокуратуре Украины

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в парламент, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте, а в феврале в ГПУ планируют завершить все следственные действия.

Как пишет 27 января "КоммерсантЪ", Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Оппозиционер рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свои показания против Виктора Януковича дал и еще один бывший российский депутат.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева,— заявил Луценко 22 января в эфире телеканала "1+1".— Во время визита (помощника президента РФ Владислава — Прим. ред.) Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении".

По словам источника "Коммерсанта", близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Собеседник издания  не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил экс-президенту обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска.

Между тем, сам Денис Вороненков в России подозревается в причастности к организации хищения здания в центре Москвы. Ранее СК РФ пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности. По данным СМИ, коммунист и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва "Единую Россию", перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года. При этом, по данным "Коммерсанта", Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре.

Денис Вороненков и Мария Максакова 26 января были недоступны для комментариев.

 

 


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