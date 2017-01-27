В Лондоне захватили особняк российского миллиардера

Группа активистов самовольно вселилась в лондонский особняк, который, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко.

Об этом 26 января сообщило издание The Daily Mail.

Особняк расположен на площади Итон-сквер в районе Белгравия. Он был приобретен россиянином за 15 миллионов фунтов в 2014 году, но с тех пор оставался незаселенным.

Активисты находятся в доме три дня. Они вывесили на здании плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании» и решили устроить в помещении приют для бездомных.

Как рассказал швейцар соседнего дома, утром в четверг, 26 января, судебный пристав оставил уведомление у двери дома. Позднее один из обитателей вышел из помещения и забрал документ. Кроме того, свидетели рассказали, что часть активистов покинула особняк.

По информации газеты, дом посещал британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США по обвинениям во взломе систем Федерального бюро расследований (ФБР), американского космического агентства (НАСА), Федеральной резервной системы (ФРС) и других ведомств.

Как отмечается, особняк на площади Итон-сквер является одним из четырех объектов недвижимости, приобретенных Гончаренко в Лондоне. В данном здании, построенном в 1825 году, ранее находился Институт Сервантеса.