CNN: Разговор Трампа с Путиным может состояться 28 января

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может пройти 28 января. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщил телеканал CNN.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает вскоре побеседовать с российским президентом в ближайшее время.

Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации.

Отметим, что накануне, 26 числа, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что дата телефонного разговора между президентами двух стран пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.