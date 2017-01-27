CNN: Разговор Трампа с Путиным может состояться 28 января
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может пройти 28 января. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщил телеканал CNN.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает вскоре побеседовать с российским президентом в ближайшее время.
Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации.
Отметим, что накануне, 26 числа, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что дата телефонного разговора между президентами двух стран пока не согласована, контакты по линии администрации еще предстоит наладить.
Источник: РИА Новости