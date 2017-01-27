В аэропорту Петербурга проверяли бесхозную сумку

В аэропорту Пулково случился переполох из-за бесхозной сумки. Как выяснилось, её забыл гость Северной столицы.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ Росгвардии в Петербурге, 26 января около 22-20 полицейские аэропорта Пулково сообщили в дежурную часть гвардии о подозрительном предмете, оставленном на центральном пандусе 3 этажа.

Место происшествия было оцеплено, движение перекрыто. Группа взрывотехников ОМОН, прибывшая на место, обследовала безхозную сумку, в которой обнаружили лишь личные вещи забывчивого пассажира. В 00-25 мск 27 января сотрудники ОМОН осмотр подозрительного предмета закончили. Сейчас оцепление в питерском аэропорту снято.

Изучив записи видеокамер, полицейские решили, что сумку оставил гость Петербурга, прибывший в Северную столицу в составе группы туристов.