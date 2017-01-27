Премьер Великобритании: ООН нуждается в реформировании

Организация Объединенных Наций (ООН), на создание которой мир был "вдохновлен" США и Великобританией, нуждается в реформировании, но по-прежнему жизнеспособна, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй в рамках своего визита в США.

"ООН нуждается в реформах, но по-прежнему жизнеспособна", — сказала она, выступая на съезде Республиканской партии США в Филадельфии, сообщает РИА Новости.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп накануне заявил о необходимости реформ в Организации Объединённых Наций и о том, что Соединённые Штаты намерены сократить финансирование этой международной организации, штаб-квартира которой находится в родном городе Трампа – Нью-Йорке.

Стоит также отметить, что ООН была создана 26 июня 1945 года совместными усилиями стран-победительниц во Второй мировой войне – СССР, США, Великобритании при участии Франции и Китая и при поддержке остальных стран мира.