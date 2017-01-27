Десантный корабль "Цезарь Куников" идёт к Сирии

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Цезарь Куников", направляясь с грузом в Сирию, проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор. По утверждению стамбульских сайтов, корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что, судя по его осадке, корабль шел сильно нагруженным. Это первый поход корабля в Сирию в текущем году.

С начала года с грузом в Сирию через черноморские проливы проследовали уже четыре БДК ВМФ России. Ранее в январе туда направились БДК Балтийского флота "Королев", "Александр Шабалин", БДК Черноморского флота "Николай Фильченков", а также вспомогательные корабли ВМФ.

Сообщается также, что в четверг, пройдя Босфор в северном направлении, в Черное море из Сирии вернулся БДК "Николай Фильченков", а также разведывательный корабль ВМФ России "Лиман" после 97-дневного похода в Средиземном море.