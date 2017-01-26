Ветераны АТО заблокировали участок железной дороги под Луганском

Ветераны АТО (антитеррористической операцией власти Украины называют военный конфликт в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Луганской области. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Страна.ua».

Речь идет об узловой станции Светланово, которая находится в нескольких километрах от линии разграничения. Организаторы блокады предупредили, что намерены перекрыть и другие станции, через которые, по их словам, перемещаются грузы.

Губернатор Луганской области (подконтрольной Киеву территории) Юрий Гарбуз уточнил, что протестующие заблокировали пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля. «Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны... Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила дело по факту блокирования железной дороги.