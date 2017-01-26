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26.01.2017 23:45

Предложенный Россией проект конституции Сирии предполагает неделимость страны

Территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима. Об этом говорится в тексте проекта новой Конституции Сирии, который был представлен Россией на переговорах в Астане.

«Территория Сирии неотчуждаема. Государственные границы могут изменяться только путём референдума, проводимого среди всех граждан Сирии, на основе волеизъявления сирийского народа», — говорится в проекте, полученном RT от источника в сирийской оппозиции.

Согласно тексту документа, Сирия создаёт вооружённые силы и другие вооружённые формирования с целью обеспечения своей безопасности, организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.

«Вооружённые силы и другие вооружённые формирования находятся под контролем общества, защищают Сирию и её территориальную целостность, не используются в качестве инструмента угнетения сирийского населения, не вторгаются в сферу политических интересов и не играют роли в процессе передачи власти», — отмечается в проекте.

Источник: RT


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