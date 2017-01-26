Трамп - Мексике: Мы пойдем другим путем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встречи с мексиканским лидером Энрике Пена Ньето будут «бесплодными», пока Мехико не научится относиться к Вашингтону с уважением, сообщает Reuters.

«Президент Мексики и я сам согласились отменить нашу запланированную встречу. Если Мексика не будет уважать США — любая наша встреча будет бесплодной, и я пойду по другому пути», — сказал американский лидер на выступлении перед членами Республиканской партии в Филадельфии, пишет ""Газета.ру".

Накануе президент США Дональд Трамп подписал указы о строительстве стены на границе США и Мексики, строительстве её за счет Мексики и высылке из СШа мигрантов, совершивших преступления. После этого президент Мексики отменил свой визит в США.