Электроснабжение в Московском районе Петербурга восстановлено

В 22:30 26 января свет вернулся в жилые дома на Московском проспекте в Петербурге. Энергетики выясняют точную причину отключения.

Света не было в домах на протяжении двух часов. Один из жителей, по его словам, все это время провёл в остановившемся лифте. Как "Фонтанке" сообщили в "Ленэнерго", сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Напомним, от света было отключено 3 жилых дома в квартале, ограниченном Московским проспектом, Яковлевским переулком, Кузнецовской и Благодатной улицами.