Еще
22:32 26.01.2017
Новость часа
21:46
В Московском районе в жилых домах отключили свет
Пришлите свою новость!
22:14
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
22:03
Вице-губернатору Ленобласти Москвину не нравится черная наличность застройщиков
21:59
Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах
21:46
В Московском районе в жилых домах отключили свет
21:43
Прорыв трубы на Софийской ликвидировали
21:35
В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала четвероклассницу из автобуса
21:23
Forbes назвал российских «королей недвижимости»
21:10
Министр обороны Украины уволил генерала, который уснул на заседании
21:07
Горсуд признал законным выделение участка для реновации Ульянки
20:57
«Группа ЛСР» построит второй жилой комплекс на Петровском острове
20:23
Более 100 автомобилей столкнулись на Пулковском шоссе
20:12
В пожаре на скалодроме у «Аквилона» погибла женщина
20:06
Карета "скорой" с умирающим младенцем попала в массовое ДТП на Киевском шоссе
20:02
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 января
19:54
В Кремле назвали частным мнением слова Клименко о контроле над интернетом
19:41
Двух выдворенных из России граждан Йемена высадили из самолета в Пулково
19:38
Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Обамы
19:25
На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин
19:19
Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя
19:11
СМИ: Украина готовит план реинтеграции Крыма
19:05
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях на Украине
18:58
Операторы начали блокировать доступ к VPN-сервису Hidе.mе
18:48
Очевидцы: На Киевском шоссе столкнулись 50 машин
18:45
Хельсинки назван самым небезопасным городом Финляндии
18:40
На Васильевском острове - плотный туман
18:24
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
18:16
В столкновении с маршруткой на Московском шоссе один погибший и шестеро пострадавших
18:10
СМИ узнали о новом аресте в ФСБ по делу о госизмене
18:01
Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по китайской модели
17:51
Петербуржцы пережили пик заболеваемости гриппом
17:48
СМИ узнали подробности дела о госизмене офицера ФСБ
17:45
Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал иски к Смольному почти на миллиард рублей
17:36
В горящем здании на Литовской обрушились конструкции
17:30
В депо Балтийского вокзала на вагоне электрички нашли тело молодого человека
17:26
Петербург и приграничная Финляндия создают совместный турпродукт для китайцев
17:24
Адвокатская комиссия обвинила в нарушении этики защитника Оксаны Севастиди, осужденной за SMS
17:21
При пожаре на Литовской четверо пострадали
17:04
В Ленобласти заметно потеплеет
16:58
На ТЭЦ в Пензе обрушилась крыша, погиб человек
16:56
Девять человек спасли из горящего ангара на Литовской
16:50
"Квадрат": В Петербурге за год стало на 2,7 тыс. обманутых дольщиков больше
16:48
Финский военный заплатит 1200 евро за домогательства к женщине-солдату
16:42
Северо-Запад России "прикроют" ударные вертолёты и винтокрылые разведчики
16:35
Россия стала лидером по экспорту пшеницы в 2016 году
16:35
Для тушения пожара на Литовской вызвано подкрепление
16:27
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод $221 млн для Палестины
16:21
В Петербург брюшной тиф привозят из других стран
16:15
КС выяснит, может ли полиция задерживать пикетчиков
16:11
На Литовской горит здание близ ТК «Аквилон»
16:08
В Рунете смотрят видео с самолетом, который развернуло на льду в Новосибирске
16:06
В гараже колпинца полиция нашла гранаты и винтовку Мосина
16:05
«ДП»: Как будут развиваться основные отрасли экономики Петербурга в 2017 году
16:05
Вместо приёма у вице-спикера ЗакСа валютных ипотечников отправили в полицию
16:04
На Украине до 1 апреля официально запретили ввоз книг из России
15:56
В правительстве обсуждают продление программы маткапитала до конца 2023 года
15:50
Казанская: За 5 лет корабль медицинского блока развернулся в нужном направлении
15:42
Крымская епархия заявила о готовности к компромиссу по вопросу о Херсонесе
15:38
Матвиенко посетила синагогу
15:25
Банкиру Гительсону не удалось оспорить отказ в УДО
15:21
Депутаты Госдумы просят выделить каждому по 700 тысяч рублей в год на транспорт
15:15
Когда бежать в обменник?
15:14
Липовый больничный довел преподавателя вуза в Петербурге до уголовного дела
15:05
МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов
15:03
Трамп обязал публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений
14:55
МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза
14:41
Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки
14:37
«Зенит» завел твиттер-аккаунт на хинди
14:36
Эрмитажных мумий просканировали
14:34
В финских тюрьмах сидят десятки исламских радикалов
14:28
Доллар поднимался выше 60 рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
26.01.2017 22:14

Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что страна будет строить внешнеэкономические отношения с другими государствами на двусторонней основе.

"Мы вышли из Транстихоокеанского партнерства, открыв путь к новым соглашениям "один на один", которые защитят американских рабочих. Поверьте, у нас будет много торговых соглашений", — заявил Трамп на встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии. Выступление президента транслируют американские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если условия торговли, предложенные другой страной, не будут устраивать США, ей будет направлено уведомление о разрыве соглашения в 30-дневный срок.

Напомним, накануне Трамп подписал указы выходе США из соглашения о "свободной зоне торговли" в Тихом океане, о строительстве стены между США и Мексикой, ужесточении миграционного законодательства, высылке мигрантов, совершивших преступления в США – то есть, заявил о том, что намерен выполнить заметную часть своих предвыборных обещаний.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Boxberry
26.01.2017 16:38

Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry

Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57

Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов

С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Tele2
17.01.2017 11:23

Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал иски к Смольному почти на миллиард рублей
Россия стала лидером по экспорту пшеницы в 2016 году
Жилье для Верховного суда за 5,8 млрд построит ГК «Ташир» Самвела Карапетяна
Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%
Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны
Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
Dow Jones обновил исторический максимум
Управделами пришло с «Таширом»
«Кресты-2» не ждут арестантов
Рекламу на улицах Петербурга снова ставят на паузу
Куда завезет Uber «налог на Google»
Онлайн-кассы не пошли в массы
«Метроном» отсчитает рекламу дважды
Кто пострадает от отмены санкций
Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги
Импортозамещение наткнулось на СПИК
Газпром-бург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Новости компаний
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57
Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов
С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.