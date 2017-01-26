Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что страна будет строить внешнеэкономические отношения с другими государствами на двусторонней основе.

"Мы вышли из Транстихоокеанского партнерства, открыв путь к новым соглашениям "один на один", которые защитят американских рабочих. Поверьте, у нас будет много торговых соглашений", — заявил Трамп на встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии. Выступление президента транслируют американские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если условия торговли, предложенные другой страной, не будут устраивать США, ей будет направлено уведомление о разрыве соглашения в 30-дневный срок.

Напомним, накануне Трамп подписал указы выходе США из соглашения о "свободной зоне торговли" в Тихом океане, о строительстве стены между США и Мексикой, ужесточении миграционного законодательства, высылке мигрантов, совершивших преступления в США – то есть, заявил о том, что намерен выполнить заметную часть своих предвыборных обещаний.