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26.01.2017 21:59

Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах

На телеканале “Дождь” состоялись дебаты между дизайнером и блогером Артемием Лебедевым и объявившим о намерении выдвинуться в президенты оппозиционером Алексеем Навальным.

Дискуссия между ними началась заочно, в Интернете, несколько дней назад. Лебедев обвинил Навального в том, что тот ничего не добился за всю свою общественно-политическую карьеру. По мнению Лебедева, Фонд борьбы с коррупцией – «сливной бачок», а Навальный – остроумный блогер и талантливый журналист. В ответ Навальный обвинил дизайнера в сокрытии данных о госконтрактах, а это дает основания подозревать его в воровстве.

Затем «Фонд борьбы с коррупцией» Навального направил жалобы в Федеральную антимонопольную службу на студию Лебедева. Ведомство попросили проверить контракты дизайнера, заключенные с центром развития туризма Саткинского района. В ответ Артемий Лебедев предложил Алексею Навальному поединок-диспут на телеканале “Дождь”.

Дебаты оппоненты свели к повтору претензий друг к другу. Кроме того, Лебедев обвинил Навального в том, что тот проявил себя, как коррупционер (воспользовался деньгами жертвователей, чтобы проверить деятельность дизайнера), а также административным ресурсом – запросом в ФАС, как только услышал критику в свой адрес. Также Лебедев сообщил, что имеет право не публиковать контракты, так как выступал субподрядчиком в госконтракте, то есть напрямую с государством договоров не заключал.

Напомним, Артемий Лебедев известен как один из самых успешных дизайнеров страны. Алексей Навальный считает себя оппозиционером, намерен баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, имеет за плечами два уголовных дела о мошенничестве.


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Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
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18.01.2017 11:45

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
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Новости компаний
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей (*по текущему курсу евро).
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
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В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
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key.ru
20.12.2016 09:00
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Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
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КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
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