Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах

На телеканале “Дождь” состоялись дебаты между дизайнером и блогером Артемием Лебедевым и объявившим о намерении выдвинуться в президенты оппозиционером Алексеем Навальным.

Дискуссия между ними началась заочно, в Интернете, несколько дней назад. Лебедев обвинил Навального в том, что тот ничего не добился за всю свою общественно-политическую карьеру. По мнению Лебедева, Фонд борьбы с коррупцией – «сливной бачок», а Навальный – остроумный блогер и талантливый журналист. В ответ Навальный обвинил дизайнера в сокрытии данных о госконтрактах, а это дает основания подозревать его в воровстве.

Затем «Фонд борьбы с коррупцией» Навального направил жалобы в Федеральную антимонопольную службу на студию Лебедева. Ведомство попросили проверить контракты дизайнера, заключенные с центром развития туризма Саткинского района. В ответ Артемий Лебедев предложил Алексею Навальному поединок-диспут на телеканале “Дождь”.

Дебаты оппоненты свели к повтору претензий друг к другу. Кроме того, Лебедев обвинил Навального в том, что тот проявил себя, как коррупционер (воспользовался деньгами жертвователей, чтобы проверить деятельность дизайнера), а также административным ресурсом – запросом в ФАС, как только услышал критику в свой адрес. Также Лебедев сообщил, что имеет право не публиковать контракты, так как выступал субподрядчиком в госконтракте, то есть напрямую с государством договоров не заключал.

Напомним, Артемий Лебедев известен как один из самых успешных дизайнеров страны. Алексей Навальный считает себя оппозиционером, намерен баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, имеет за плечами два уголовных дела о мошенничестве.