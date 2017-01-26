В Московском районе в жилых домах отключили свет

Жители Московского района Петербурга пожаловались на отключение света вечером 26 января. По словам читателей, света нет в квартале, ограниченном Московским проспектом, Яковлевским переулком, Кузнецовской и Благодатной улицами.

В «Ленэнерго» факт отключения подтвердили. Однако читатели сообщают об отключении в семи домах, а по информации "Ленэнерго" от электроснабжения отключены только 3 дома. По словам очевидцев, света нет с половины девятого, а один из жителей района из-за отключения уже 40 минут сидит в лифте.

Специалисты "Ленэнерго" выяснили, что отключилась кабельная линия 10 кВ. Сейчас диспетчеры организуют резервные схемы электроснабжения. В ближайшее время свет вернётся в дома, обещают в компании.