Прорыв трубы на Софийской ликвидировали

Специалисты компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт трубы ГВС на Софийской улице. Жители получат отопление в полном объеме сегодня, 26 января.

Как сообщает пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сварочные работы на Софийской улице у дома №55 завершили в 18:05 26 января. Сейчас идет заполнение трубы теплоносителем. Отопление вернется в дома через два часа.

Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 26 января, десять домов во Фрунзенском районе Петербурга были переведены на резервное теплоснабжение. В компании подтвердили, что в зоне прорыва провалился участок асфальта, и в провал угодили три автомобиля.

«Ущерб будет компенсирован», – пообещали в пресс-службе.