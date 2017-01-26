Еще
22:32 26.01.2017
Новость часа
21:46
В Московском районе в жилых домах отключили свет
Пришлите свою новость!
22:14
Трамп: США будут строить внешнюю торговлю по принципу "один на один"
22:03
Вице-губернатору Ленобласти Москвину не нравится черная наличность застройщиков
21:59
Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах
21:46
В Московском районе в жилых домах отключили свет
21:43
Прорыв трубы на Софийской ликвидировали
21:35
В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала четвероклассницу из автобуса
21:23
Forbes назвал российских «королей недвижимости»
21:10
Министр обороны Украины уволил генерала, который уснул на заседании
21:07
Горсуд признал законным выделение участка для реновации Ульянки
20:57
«Группа ЛСР» построит второй жилой комплекс на Петровском острове
20:23
Более 100 автомобилей столкнулись на Пулковском шоссе
20:12
В пожаре на скалодроме у «Аквилона» погибла женщина
20:06
Карета "скорой" с умирающим младенцем попала в массовое ДТП на Киевском шоссе
20:02
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 января
19:54
В Кремле назвали частным мнением слова Клименко о контроле над интернетом
19:41
Двух выдворенных из России граждан Йемена высадили из самолета в Пулково
19:38
Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Обамы
19:25
На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин
19:19
Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя
19:11
СМИ: Украина готовит план реинтеграции Крыма
19:05
Порошенко разрешил иностранным армиям участвовать в учениях на Украине
18:58
Операторы начали блокировать доступ к VPN-сервису Hidе.mе
18:48
Очевидцы: На Киевском шоссе столкнулись 50 машин
18:45
Хельсинки назван самым небезопасным городом Финляндии
18:40
На Васильевском острове - плотный туман
18:24
Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн
18:16
В столкновении с маршруткой на Московском шоссе один погибший и шестеро пострадавших
18:10
СМИ узнали о новом аресте в ФСБ по делу о госизмене
18:01
Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по китайской модели
17:51
Петербуржцы пережили пик заболеваемости гриппом
17:48
СМИ узнали подробности дела о госизмене офицера ФСБ
17:45
Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал иски к Смольному почти на миллиард рублей
17:36
В горящем здании на Литовской обрушились конструкции
17:30
В депо Балтийского вокзала на вагоне электрички нашли тело молодого человека
17:26
Петербург и приграничная Финляндия создают совместный турпродукт для китайцев
17:24
Адвокатская комиссия обвинила в нарушении этики защитника Оксаны Севастиди, осужденной за SMS
17:21
При пожаре на Литовской четверо пострадали
17:04
В Ленобласти заметно потеплеет
16:58
На ТЭЦ в Пензе обрушилась крыша, погиб человек
16:56
Девять человек спасли из горящего ангара на Литовской
16:50
"Квадрат": В Петербурге за год стало на 2,7 тыс. обманутых дольщиков больше
16:48
Финский военный заплатит 1200 евро за домогательства к женщине-солдату
16:42
Северо-Запад России "прикроют" ударные вертолёты и винтокрылые разведчики
16:35
Россия стала лидером по экспорту пшеницы в 2016 году
16:35
Для тушения пожара на Литовской вызвано подкрепление
16:27
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод $221 млн для Палестины
16:21
В Петербург брюшной тиф привозят из других стран
16:15
КС выяснит, может ли полиция задерживать пикетчиков
16:11
На Литовской горит здание близ ТК «Аквилон»
16:08
В Рунете смотрят видео с самолетом, который развернуло на льду в Новосибирске
16:06
В гараже колпинца полиция нашла гранаты и винтовку Мосина
16:05
«ДП»: Как будут развиваться основные отрасли экономики Петербурга в 2017 году
16:05
Вместо приёма у вице-спикера ЗакСа валютных ипотечников отправили в полицию
16:04
На Украине до 1 апреля официально запретили ввоз книг из России
15:56
В правительстве обсуждают продление программы маткапитала до конца 2023 года
15:50
Казанская: За 5 лет корабль медицинского блока развернулся в нужном направлении
15:42
Крымская епархия заявила о готовности к компромиссу по вопросу о Херсонесе
15:38
Матвиенко посетила синагогу
15:25
Банкиру Гительсону не удалось оспорить отказ в УДО
15:21
Депутаты Госдумы просят выделить каждому по 700 тысяч рублей в год на транспорт
15:15
Когда бежать в обменник?
15:14
Липовый больничный довел преподавателя вуза в Петербурге до уголовного дела
15:05
МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов
15:03
Трамп обязал публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений
14:55
МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза
14:41
Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки
14:37
«Зенит» завел твиттер-аккаунт на хинди
14:36
Эрмитажных мумий просканировали
14:34
В финских тюрьмах сидят десятки исламских радикалов
14:28
Доллар поднимался выше 60 рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
26.01.2017 21:43

Прорыв трубы на Софийской ликвидировали

Специалисты компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт трубы ГВС на Софийской улице. Жители получат отопление в полном объеме сегодня, 26 января.

Как сообщает пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сварочные работы на Софийской улице у дома №55 завершили в 18:05 26 января. Сейчас идет заполнение трубы теплоносителем. Отопление вернется в дома через два часа.

Напомним, из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 26 января, десять домов во Фрунзенском районе Петербурга были переведены на резервное теплоснабжение. В компании подтвердили, что в зоне прорыва провалился участок асфальта, и в провал угодили три автомобиля.

«Ущерб будет компенсирован», – пообещали в пресс-службе.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Прорыв трубы на Софийской ликвидировали
Вячеслав Макаров: «Теплосеть Санкт-Петербурга» надо продать городу за рубль
Жилком: ЧМ-2018 не влияет на адреса в программе капремонта
Петербуржцы собрали на капремонт своих домов больше трех миллиардов рублей
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
Дефектную трубу на Оптиков починили
В 105 домов Калининского района вернулось тепло
Прорыв трубы на Оптиков обещают локализовать ближе к ночи
В домах на Гражданском вторые сутки нет тепла из-за двойного прорыва на сетях
В Калининском районе из-за прорыва остыли батареи в 105 домах
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

Прозаик и публицист Александр Амфитеатров.

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.