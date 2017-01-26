В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала четвероклассницу из автобуса

В Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала из автобуса школьницу, у которой не оказалось печати в школьной карте.

Как сегодня вечером пишет агентство FlashNord, инцидент произошел накануне вечером в автобусе, следовавшем по городскому маршруту №18. Кондуктор попросила предъявить учащуюся четвертого класса школьную карту. На ней не оказалось печати учебного заведения. После этого кондуктор высадила ребенка из автобуса.

Как сообщили в компании-перевозчике, сегодня кондуктор была уволена с работы.