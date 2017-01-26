Между дождем и гололедом

Резкое потепление вызвало всплеск числа аварий в Петербурге и массовые ДТП в Ленобласти. В городе машины скользят по льду, в области – выстраиваются в километровые пробки под ледяным дождем.

Температура воздуха поползла к роковой нулевой отметке ближе к вечеру 26 января. К концу рабочего дня соцсети начали трубить о локальных катастрофах в разных концах Петербурга. Больше всего аварий произошло на Киевском шоссе. По словам очевидцев, в общей сложности из-за гололеда там столкнулись порядка 50 машин, в некоторых случаях в местах ДТП видели реанимобили. В результате в сторону Петербурга от деревни Зайцево выстроилась пробка длиной в 17 километров.

Помимо гололеда автомобилисты страдали от ледяного дождя. Об этом официально сообщил комитет по благоустройству, распространив к вечеру четверга принятые меры по противодействию.

В Российском гидрометеорологическом энциклопедическом словаре под термином «ледяной дождь» понимают осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Образующиеся ледяные шарики содержат в себе незамерзшую воду, падая на предметы шарики разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололед. Чаще всего явление наблюдается при температуре 0…−10°.

«Пушкин в транспортной блокаде — пишет петербуржец Олег. – Первый раз на моей памяти на всех въездах в город ДТП. Идёт ледяной дождь, а все без коньков».

Тем не менее, если верить официальным сводкам, серьезных происшествий в связи с температурными перепадами не было. Однако, день жестянщика оказался неизбежен.

«С 17:00 26 января из-за резко изменившихся погодных условий на территории Пушкинского района произошло около 86 ДТП, – говорится в сообщении регионального УГИБДД. – Все они имеют незначительный характер, на место направлены дополнительные экипажи. Перекрытия движения на территории Пушкинского района нет».

Пробки из-за ДТП были замечены на Витебском шоссе (более 7 км), где столкнулись маршрутка и две легковушки, а также на Софийской улице (почти 4 км). Сразу 4 машины столкнулись на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. На Пулковском шоссе скорость движения не превышала 20 км/ч. В конце концов катаклизм добрался и до центра города. Пользователь Instagram с ником funightwish сообщает: «Дождь падает и превращается в лед – Невский сегодня стал катком».

О информации 47news, в Пушкинском районе в аварию попала карета скорой помощи, перевозившая из Ленобласти грудного младенца в тяжелейшем состоянии. На помощь пришли сотрудники ГИБДД, которые вызволили скорую из затора.

По информации комитета по благоустройству, особенно сильно ледяной дождь затронул Пушкинский, Колпинский и Фрунзенский районы. Для работы на проезжей части вывели 150 машин — дорожники начали обрабатывать уже промерзший асфальт песко-соляной смесью.

На момент написания материала (20.00) интерактивная карта комитета по благоустройству показывала лишь одну снегоуборочную машину на Киевском шоссе – в районе Новокондакопшино. На Пулковском шоссе уборка ведется уже на подъезде к Московскому проспекту. Как заявили в комитете, участки своей адресной программы он обработал.

Полностью материал, а также гидрометеорологический прогноз на ближайшие часы, читайте на сайте «Водитель Петербурга».