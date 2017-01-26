Горсуд признал законным выделение участка для реновации Ульянки

Активистам «Спасем Александрино» не удалось оспорить выделение участка на улице Лени Голикова для реновации хрущевок в Ульянке. Городской суд отказал им в иске.

Как сообщила компания «Воин В» 26 января, решение суда было принято накануне. Суд признал законным утверждение границ участка рядом с домом по улице Лени Голикова, 15. На нем компания «Воин В» возводит ЖК «Бенуа — 2» по программе реновации.

Активисты пытались отменить распоряжение комитета по земельным ресурсам от 2011-го года. Они доказывали, что на участке существует пруд, а водные объекты — федеральная собственность. Кроме того, земля, выделенная под застройку, относится к придомовой территории уже существующих 9-тиэтажных домов. Участки для них выделялись в 1968-м году.

В мае 2016-го Куйбышевский районный суд встал на сторону активистов. Однако теперь это решение отменил Городской суд.

Реновация квартала 2А Ульянки рядом с парком Александрино началась в 2008-м году. Компания «Воин В» должна была к 2018-му расселить и снести 15 домов. Однако из-за протестов местных жителей программа замедлилась. Активисты добились снижения застройки рядом с парком с 80 до 30 метров и отмены проекта планировки квартала. В итоге, «Воин В» даже согласился платить по 300 тысяч в квартал депутату Вячеславу Нотягу за «снижение активности» протестов, рассказывал гендиректор «Воина В» Олег Глущенко.

Местные жители утверждают, что реновация свелась к уплотнительной застройке. Компания уже построила в квартале 3 дома, но не расселила ни одного.