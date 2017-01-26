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26.01.2017 20:57

«Группа ЛСР» построит второй жилой комплекс на Петровском острове

Бывшую ремонтную базу флота на Ремесленной улице в Петербурге застроит «Группа ЛСР». Это уже второй комплекс на Петровском острове, проанонсированный холдингом.

Как сообщила 26 января «Группа ЛСР», компания приобрела участки на Ремесленной улице, 17. На них возведут жилье премиум-класса. Застройка продлится до 2022-го года.

Ранее около 7,5 га по этому адресу занимала ремонтно-эксплуатационная база флота. Компанию ликвидировал единственный акционер ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс». Последние два года его контролировал финансист Анатолий Гавриленко.

В декабре 2016-го стало известно об еще одном проекте «Группы ЛСР». Компания приобрела 6,2 га на территории бывшего завода «Бавария» на Петровском проспекте, 9-11. В сумме, в рамках обоих проектов застройщик возведет более 200 кв. м недвижимости.


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