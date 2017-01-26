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26.01.2017 20:12

В пожаре на скалодроме у «Аквилона» погибла женщина

Возгорание в технопарке в Выборгском районе Петербурга 26 января не обошлось без жертв — после разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело женщины.

Информацию о погибшей «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу. Ее тело было найдено на территории технопарка «Литовская 10» около семи вечера.

Напомним, из огня, который спалил дотла скалодром Rock Town и соседнее с ним производство, было спасено 9 человек, четверо обратились за помощью к медикам, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии http://www.fontanka.ru/2017/01/26/124/.

Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили с четырех до семи вечера по третьему номеру сложности около сотни сотрудников МЧС.


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