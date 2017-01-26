«Фонтанка» за 60 секунд — 26 января

Много денег из ничего: жилье для судей Верховного суда строится, новые «Кресты» для их клиентов - нет, а лучшие места для просмотра чемпионата мира по футболу в Петербурге могут оказаться в Финляндии. Ничего удивительного, что в таком потоке кое-кто больше не хочет быть вице-губернатором Петербурга.

Жилье для будущих обитателей Верховного суда за 5,8 млрд построит ГК «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Годовая выручка компании – 160 млрд. Это почти автономная бизнес-империя. Сама строит жилье и торговые центры из своих же стройматериалов. Сама открывает в них рестораны, сама показывает кино, продает продукты, одежду и товары для дома. Все сама. Главное, чтобы судей штамповать не начала.

Все пропало. «Кресты-2» больше не строят. В пустынных коридорах лопаются батареи. Денег нет, держаться не за что. Генподрядчик уверяет, что все враки и тлен.

Нажиться на чемпионате мира по футболу норовит каждый. Петербургские гостиницы зажали номера, не отдают их туристическим группам. Хотят сдать подороже болельщикам-одиночкам. Вот только кончится тем, что они поселятся в соседней Финляндии — оттуда добираться проще, чем пререкаться с русским администратором.

Трамп топит за Китай. Экономист, финансист Андрей Мовчан объясняет, что творит новый президент США.

Валютные ипотечники пришли к Мариинскому дворцу увидеться с депутатами. Двух ипотечников задержала полиция — их визит приравняли к мелкому хулиганству. Если так рассуждать, то совет фракции «Единой России» в ЗакСе можно приравнять к пьяному дебошу. И единороссы нам ничего не смогут возразить — им же запретили общаться с прессой.

Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская подтвердила, что уходит из Смольного, — пора возвращаться в семью. Мы искренне завидуем семье Ольги Александровны.

Зам. главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков перетянул хиджаб на себя — Васильевой и Кадырову нас больше удивить нечем.

Чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина первой из петербургских спортсменов решилась выступать под «нейтральным флагом». Это под белым, что ли?

На Литовской улице сложно горит скалодром RockTown. При пожаре пострадали люди, а из ближайших зданий проводилась эвакуация.

Но это не все напасти — к вечеру Петербург посетил ледяной дождь и так расстроил городских водителей, что они до сих пор стоят на шоссе. Группами стоят, машин по сорок. Мы собираем полную картину, а пока можно ознакомиться с работой комитета по благоустройству.