В Кремле назвали частным мнением слова Клименко о контроле над интернетом

Слова советника президента по вопросам интернета Германа Клименко, призвавшего поставить интернет в России под контроль, не выражают официальную позицию руководства страны. Об этом вечером 26 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков подчеркнул, что высказывания Клименко являются его «частной экспертной точкой зрения».

Советник Путина 26 января предложил России по примеру Китая ограничить свободу интернета. Клименко отметил, что, по его мнению, это единственный способ обеспечить информационную безопасность в стране. Также Клименко заявил о необходимости сотрудничества зарубежных соцсетей и мессенджеров с правоохранительными органами. Советник президента заявил, что зарубежные интернет-компании, которые отказываются работать с правоохранительными структурами, «любое уважающее себя государство должно выкинуть».

Ранее, в ноябре 2016 года Герман Клименко заявил, что не видит причин для включения России в список стран с несвободным интернетом, составленный американской организацией Freedom House. Клименко подчеркнул, что ему непонятна методология, по которой работали правозащитники.