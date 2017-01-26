Дворцовый мост на две недели засияет красным

Более шести сотен лампочек превратят украсят главную переправу города по случаю наступления Нового года по Восточному календарю.

Как сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Смольного, праздничная подсветка Дворцового моста, которая заработает вечером 27 января – это часть городского фестиваля «Китайский Новый год – веселый праздник весны». Гирляндами из 652 энергосберегающих светильников красного цвета будут декорированы перила, пролеты и нижние инженерные конструкции моста.

Старт акции предварительно намечен на 17.10, но может быть скорректирован (в пределах получаса) в зависимости от погодных условий. Праздничная подсветка будет работать до 12 февраля включительно.