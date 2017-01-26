Двух выдворенных из России граждан Йемена высадили из самолета в Пулково

Такое решение принял капитан судна то ли после просьбы иностранцев высадить их, то ли после дебоша.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 25 января на рейсе, следующем в Турцию. В силовых ведомствах Петербурга 26 января "Фонтанке" сообщили, что накануне из изолятора временного содержания иностранных граждан в Красном Селе сотрудники УФССП по Петербургу привезли на самолет двух граждан Йемена. Решением суда они были признаны нарушителями миграционного законодательства и наказаны выдворением.

На борту иностранцы якобы устроили дебош, и капитан судна принял решение высадить их из самолета.

Мужчин отдали обратно в руки приставов, которые должны были вернуть их в изолятор до принятия решения о дальнейшей судьбе иностранцев.

Иную версию произошедшего немецкой газете Deutsche Welle сообщили в комитете «Гражданское содействие». Якобы гражданин Йемена в самолете через переводчика обратился к стюардессе и сказал, что хотел бы выйти, так как на родине его ждет опасность. Та сообщила это командиру. «Поскольку существует правило, запрещающее экипажу брать человека на борт против его желания, йеменцам разрешили выйти из самолета и вернуться в аэропорт», — рассказала журналистам сотрудница «Гражданского содействия» Елена Буртина.

По данным правозащитников, мужчина попросил в России убежища 12 января, но 16 января ему отказали. О решении не сообщили ни ему, ни его адвокату. По закону у мужчины было право обжаловать отказ в течение месяца. Однако уже 25 января его с земляком посадили в самолет.