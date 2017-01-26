Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама оставил ему «прекрасное» письмо в ящике стола в Овальном кабинете, пишет The Hill.

«Я думаю, что многие из них были написаны в подобной манере. На самом деле, я позвонил ему и поблагодарил его за мысли в этом письме», — заявил Трамп в интервью телеканалу АВС, отметив при этом, что письмо было «так хорошо написано».

Как пишет издание, Трамп отказался дать журналисту прочитать письмо, однако отметил, что это послание было больше, чем заметки, написанные предыдущими президентами.