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26.01.2017 19:25

На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин

Ледяной дождь осложнил ситуацию на дорогах Петербурга. Ожидается, что такая погода сохранится и в ближайшие часы.

Как сообщают в комитете по благоустройству, на борьбу с гололедом направлены 150 пескоразбрасывающих машин. Дороги и тротуары обрабатываются песком и песко-соляной смесью. Водителей просят быть особенно осторожными.

В комитете работает «горячая линия». Также по вопросам состояния проезжей части можно обращаться в специализированные дорожные предприятия.

Подробнее – на «Водителе Петербурга».


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UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
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