На борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге бросили 150 спецмашин

Ледяной дождь осложнил ситуацию на дорогах Петербурга. Ожидается, что такая погода сохранится и в ближайшие часы.

Как сообщают в комитете по благоустройству, на борьбу с гололедом направлены 150 пескоразбрасывающих машин. Дороги и тротуары обрабатываются песком и песко-соляной смесью. Водителей просят быть особенно осторожными.

В комитете работает «горячая линия». Также по вопросам состояния проезжей части можно обращаться в специализированные дорожные предприятия.

Подробнее – на «Водителе Петербурга».