Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя

Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о 60-дневном запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции касается жидкостей с содержанием этилового спирта более 28%, говорится в документе.

Другим условием является цена продукции — она должна быть ниже цены полулитровой бутылки водки или другого спиртного напитка крепостью выше 28%. Запрет также не касается стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вступает в силу с 27 января 2017 года. Выполнение данного постановления будет контролироваться лично Поповой.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что благодаря введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей и соответствующих контрольных мероприятий число смертей от алкоголя в России во время новогодних праздников сократилось на 65%.