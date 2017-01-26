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26.01.2017 19:19

Запрет на продажу спиртосодержащей жидкости не коснется стекломоя

Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о 60-дневном запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции касается жидкостей с содержанием этилового спирта более 28%, говорится в документе.

Другим условием является цена продукции — она должна быть ниже цены полулитровой бутылки водки или другого спиртного напитка крепостью выше 28%. Запрет также не касается стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вступает в силу с 27 января 2017 года. Выполнение данного постановления будет контролироваться лично Поповой.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что благодаря введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей и соответствующих контрольных мероприятий число смертей от алкоголя в России во время новогодних праздников сократилось на 65%.

Источник: "Газета.ру"


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