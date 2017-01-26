СМИ: Украина готовит план реинтеграции Крыма

Власти Украины разрабатывают документ по реинтеграции Крыма, заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«По Крыму сейчас готовится похожий (на план реинтеграции территорий Донбасса) документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — прокомментировал Черныш вопрос о том, почему в плане реинтеграции не учтен Крым.

По его словам, в этом документе не будет идти речь о возобновлении экономических связей.