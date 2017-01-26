Россияне стали реже покупать одежду и электронику онлайн

Число онлайн-покупателей в России стабильно, однако россияне стали реже приобретать в интернете многие товары: в том числе одежду, косметику и электронику. Таковы данные глобального исследования взаимовлияния онлайн- и офлайн-торговли, проведенного компанией Nielsen.

Как говорится в исследовании, число российских потребителей, совершавших за год хоть одну покупку в интернете, в 2016 году практически не изменилось и составило 88% по сравнению с 89% годом ранее. Однако некоторые категории товаров, приобретаемые онлайн, заметно «просели», свидетельствуют данные Nielsen.

В частности, в ходе опроса, который предусматривал несколько вариантов ответа, выяснилось, что число приобретающих в онлайне косметику и средства для ухода за собой россиян за год снизилось на 13 п.п. — с 46% до 33%. Кроме того, жители России стали реже покупать в интернете одежду и аксессуары (если в 2015 году такой опыт имели 64% опрошенных, то в 2016 году — лишь 53%). По 38% опрошенных заявили, что в прошедшем году покупали онлайн книги и электронику. Однако в 2015 году число покупателей этих категорий также было выше — 45% и 50% соответственно. Снизилось и число тех, кто брал путевки и оплачивал отели и билеты через интернет — 30% против 36%. Самой непопулярной категорией для онлайн-шопинга в России была «свежая продукция», и по итогам года она упала вдвое. Если в 2015 году свежие продукты питания через интернет покупали 6% опрошенных, то в 2016-м — лишь 3%.