На Лесной сгорел Rock Town

Скалодром Rock Town сгорел почти полностью. Спортсменов эвакуировали прямо в амуниции. Как минимум один человек погиб. Пожар, произошедший 26 января в Петербурге, могла вызвать авария в технопарке по соседству.

Как сообщила «Фонтанке» одна из сотрудниц экстрим-центра, на данный момент версия возгорания – происшествие на соседнем предприятии. К зданию скалодрома Rock Town технопарк фактически стоит впритык. В нем расположено металлическое производство, на котором периодически проводятся электротехнические работы. На Литовской, где произошел пожар, сейчас работают пожарные дознаватели. Они опрашивают погорельцев.

Спасатели дают цифры – уже найдена погибшая женщина, кроме того, по официальным данным, от огня пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По информации нашего корреспондента, находящегося на месте происшествия, один из госпитализированных — работник завода. В момент, когда начался пожар, на скалодроме были посетители, им пришлось срочно выбираться из здания, оставив в огне свои личные вещи и документы.

По информации из открытых источников, соседнее со скалодромом помещение занимает бизнес-центр «Технопарк "Литовская, 10"». На территории этого технопарка расположены офисы и производства более ста различных организаций. Управляющий бизнес-центра отказался комментировать происшествие и не смог сказать, кто именно из арендаторов устроил пожар. Его здание со стороны скалодрома частично выгорело.

Если здание Rock Town сгорело фактически полностью, то на торце мебельного центра «Аквилон», который находится через дорогу, оплавилась обшивка. Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, это произошло из-за того, что искры открытого пламени ветром сдувало в сторону МЦ. Сейчас пожарные отдирают оплавившийся материал, чтобы убедиться, что пламя не ушло в стены.

Еще одной жертвой пожара стали припаркованные у дома 10 по Литовской улице машины. Одна из них сгорела полностью, и еще у пары обгорела обшивка.

Пожар начался 26 января около четырех часов вечера. Его тушили 24 единицы техники и 84 огнеборца. По данным МЧС, общая площадь, на которой распространился огонь, составила 1000 квадратных метров.

Из-за пожара, которому был присвоен высокий, третий номер сложности, движение в микрорайоне парализовано до сих пор. В том числе из-за образовавшегося от обильной проливки катка на дорогах.

Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано в 18:06. По данным комитета по природопользованию Смольного, станция мониторинга атмосферного воздуха, находящаяся на ул. Карбышева, д. 7, не выявила превышения концентрации загрязняющих веществ.

Надежда Байкова,

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»