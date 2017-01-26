СМИ узнали о новом аресте в ФСБ по делу о госизмене

В расследовании в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова по обвинению в госизмене появился третий фигурант — его сотрудник Дмитрий Докучаев. Об этом 26 января сообщает RNS со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, Докучаев был арестован в декабре прошлого года.

Как уточняет агентство, другой знакомый Докучаева подтвердил, что не видел его с конца ноября.

О задержании майора ФСБ Дмитрия Докучаева также сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам собеседника РБК, близкого к руководству ФСБ, всего по делу о госизмене были арестованы четыре человека, включая Михайлова и Стоянова. Он уточнил, что еще один арестованный также работает в ФСБ.

Ранее стало известно, что ФСБ расследует дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в нарушении ст.275 УК России («Государственная измена»). По версии сотрудников спецслужбы, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как рассказал источник РБК, близкий к руководству ФСБ, офицер Центра информационной безопасности ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре.

Газета «Коммерсантъ» 25 января со ссылкой на источники сообщила об аресте главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Позже в компании подтвердили эту информацию.