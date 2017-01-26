На Васильевском острове - плотный туман

Василеостровский район Петербурга вечером 26 января оказался окутан белой мглой. Сейчас в городе +1, а на подъездах к Северной столице – гололед.

Об ухудшении видимости «Фонтанке» сообщили очевидцы. По данным Гидрометцентра, сейчас в городе установилась положительная температура. В области, напротив, -1. Из-за этого на подъездах к городу образовался гололед, спровоцировавший множество аварий и многокилометровые пробки.

На завтра, 27 января, синоптики в Петербурге также обещают плюс на термометрах и ухудшение видимости.